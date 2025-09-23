В новосибирском «Академпарке» к 2026 году откроется кластер креативных индустрий

В новосибирском «Академпарке» к 2026 году появится кластер креативных индустрий «Медиацентр». Его разместят на 28 тыс. кв. м в четырехэтажном здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя креативного кластера «Академпарка» Ладу Юрченко.