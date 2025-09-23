Ричмонд
В новосибирском «Академпарке» к 2026 году откроется кластер креативных индустрий

Его разместят в четырехэтажном здании.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском «Академпарке» к 2026 году появится кластер креативных индустрий «Медиацентр». Его разместят на 28 тыс. кв. м в четырехэтажном здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя креативного кластера «Академпарка» Ладу Юрченко.

В новом кластере свои студии разметят «Москино» и «Союзмультфильм». Помимо этого там появится павильон «Фабрики научного кино».

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирском Академгородке построят новый торговый центр. Застройщик предположил сроки завершения строительства до 1 декабря 2025 года или 1 мая 2026 года.