В Омске построят новую 11-этажку на 300 комнат

Другие квартиры там, конечно, тоже будут.

Источник: соцсети

В Омске продолжается застройка третьего микрорайона ЖК «Амурский». Как сообщил мэр Сергей Шелест, департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на возведение новой 11-этажки.

Общая площадь жилых помещений в доме составит более 9 тысяч квадратных метров. Всего здесь будет 171 квартира: 56 однокомнатных, 106 двухкомнатных и 9 трёхкомнатных. Таким образом, общее количество жилых комнат, если сложить все квартиры, почти достигнет 300. Застройщик — компания «СМУ-10 Стройбетон “Северное”.

Также в этом году скорректирован проект планировки территории под строительство школы на 2100 мест. Застройщик планирует ввести её в эксплуатацию до завершения возведения всего микрорайона.