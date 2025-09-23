В Омске построят новую 11-этажку на 300 комнат

Общая площадь жилых помещений в доме составит более 9 тысяч квадратных метров. Всего здесь будет 171 квартира: 56 однокомнатных, 106 двухкомнатных и 9 трёхкомнатных. Таким образом, общее количество жилых комнат, если сложить все квартиры, почти достигнет 300. Застройщик — компания «СМУ-10 Стройбетон “Северное”.