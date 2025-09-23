Ричмонд
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

По данным Национального комитета по статистике, в январе — августе этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 49,8 трлн сумов.

Источник: Национальный комитет РУз по статистике

В структуре промышленного производства Узбекистана в январе — августе 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85%, объем производства которой составил 561,2 трлн сумов.

Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 49,8 трлн сумов или 7,5% от общего объема промышленности.

За первые 8 месяцев 2025-го в республике добыли около 4,7 млн тонн угля — на 6,8% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.

Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.