Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

В структуре промышленного производства Узбекистана в январе — августе 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85%, объем производства которой составил 561,2 трлн сумов.
Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 49,8 трлн сумов или 7,5% от общего объема промышленности.
За первые 8 месяцев 2025-го в республике добыли около 4,7 млн тонн угля — на 6,8% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.