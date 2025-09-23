Более 14 тысяч военных пенсионеров из Новосибирска получают вторую выплату

Более 14 тысяч военных пенсионеров из Новосибирской области получают сразу две пенсии: от силовых ведомств и, при наличии трудового стажа на «гражданской» работе, от СФР. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области.