Более 14 тысяч военных пенсионеров из Новосибирска получают вторую выплату

Они имеют право получать пенсию от СФР и от силовых ведомств.

Источник: Комсомольская правда

Более 14 тысяч военных пенсионеров из Новосибирской области получают сразу две пенсии: от силовых ведомств и, при наличии трудового стажа на «гражданской» работе, от СФР. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области.

— Правом на «гражданскую» пенсию могут воспользоваться пенсионеры Минобороны, МВД, ФСБ, прокуратуры и других аналогичных ведомств, — пояснили в пенсионном фонде.

Помимо этого у военный в отставке должен соответствовать следующим критериям: достижение 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирские пенсионеры могут получить доплату за воспитание детей. Надбавка положена за несовершеннолетних детей и за студентов до 23 лет.