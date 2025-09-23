Более 14 тысяч военных пенсионеров из Новосибирска получают вторую выплату

Более 14 тысяч военных пенсионеров из Новосибирской области получают сразу две пенсии: от силовых ведомств и, при наличии трудового стажа на «гражданской» работе, от СФР. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области.
— Правом на «гражданскую» пенсию могут воспользоваться пенсионеры Минобороны, МВД, ФСБ, прокуратуры и других аналогичных ведомств, — пояснили в пенсионном фонде.
Помимо этого у военный в отставке должен соответствовать следующим критериям: достижение 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
