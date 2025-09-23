А вот это попробуйте. Ленобласть со второго раза согласовала строительство КАД-2

Сейчас на карте СТП отображается уже только первый этап КАД-2 — от М-11 до Кузьмолово. В новом письме Барановский пишет, что принято решение о согласии с размещением или реконструкцией объектов, и перечисляет их. Среди них — «строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2 (Ленинградская область), участок от автомобильной дороги М-11 “Нева” Москва — Санкт-Петербург до д. Кузьмолово».