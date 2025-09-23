А вот это попробуйте. Ленобласть со второго раза согласовала строительство КАД-2

По данным «Фонтанки», соответствующее письмо замглавы региона Евгений Барановский направил в министерство еще в конце августа. Напомним, перед этим он отказался согласовывать проект с восточным и северным участками КАД-2, которая должна была задевать охраняемые природные зоны и объекты культурного наследия. После этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко попросил правительство отложить второй этап.
Сейчас на карте СТП отображается уже только первый этап КАД-2 — от М-11 до Кузьмолово. В новом письме Барановский пишет, что принято решение о согласии с размещением или реконструкцией объектов, и перечисляет их. Среди них — «строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2 (Ленинградская область), участок от автомобильной дороги М-11 “Нева” Москва — Санкт-Петербург до д. Кузьмолово».
При этом Барановский подчеркивает, что согласуют именно тот вариант, который отображен на карте, который не предполагает строительства «в границах Агалатовского, Лесколовского, Юкковского сельских поселений, Токсовского городского поселения Всеволожского муниципального района и Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области». А значит, из текстового описания трассы в соответствующем положении все это тоже надо исключить.
Помимо КАД-2 область согласует реконструкцию и строительство трасс «Сортавала», «Скандинавия», «Кола», КАД, А-120, Р-23. В списке также строительство ВСМ, реконструкция Волховского шлюза, портовые объекты — Приморский универсально-перегрузочный комплекс, Морской терминал по перевалке жидких химических грузов в морском порту Усть-Луга, универсальный торговый терминал «Усть-Луга», Высоцкий зерновой терминал. Кроме того, согласен регион и с размещением транспортной развязки на 593-м км трассы М-11.
При этом Барановский просит учесть в проекте строительство Северо-Восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга. «Фонтанка» рассказывала об этом проекте РЖД, который предполагает вывести грузовое движение с территории города и тем самым освободить пути для запуска так называемого наземного метро (или городской электрички).
Обход должен пройти через Павловское городское поселение Кировского района, Всеволожское, Рахьинское, Свердловское, Токсовское городские поселения, Колтушское, Куйвозовское, Лесколовское, Романовское, Щегловское сельские поселения Всеволожского района, Запорожское, Петровское, Сосновское сельские поселения Приозерского района. В рамках проекта планируется в том числе реконструкция станций Лосево I и Павлово-на-Неве.