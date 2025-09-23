Ричмонд
В Самаре установят валидаторы в троллейбусы № 18 и № 19

В Самаре троллейбусные маршруты оснастят валидаторами.

Источник: администрация Самары

В Самаре планируют установить валидаторы еще в двух троллейбусных маршрутах. Об этом сообщили в городской администрации.

— Валидаторы установят в пятнадцати троллейбусах, работающих на маршрутах № 19 и № 18. Новые валидаторы — отечественного производства, они изготовлены российской компанией АО «Пи Джи Групп», — отметили в сообщении.

На данный момент валидаторы есть в 185 троллейбусах и трамваях города. В дальнейшем ведомства планируют установить устройства в каждый транспорт. Гарантия нового оборудования составит один год. Стоимость проезда через валидатор — 37 рублей.