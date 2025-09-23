В Крыму назвали причины временного сокращения поставок топлива

В Крыму назвали причины сокращения поставок топлива на полуостров. О них в своем Telegram-канале сообщил Председатель Совмина Юрий Гоцанюк.
По его словам, это связано со снижением производства на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах. Гоцанюк отметил, что, несмотря на уменьшение объемов, топливо продолжает поступать в регион, и его достаточно для удовлетворения текущих потребностей.
«Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо “про запас” в канистры и не усугублять ситуацию. Покупка топлива в обычном режиме — лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок», — написал он.
Ранее «АиФ-Крым» рассказывал: на некоторых автозаправках действительно наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Причиной сложившейся ситуации в министерстве топлива и энергетики республики называли высокий спрос, удаленность ряда АЗС от нефтебаз трейдеров, а также временные сложности с логистикой поставок.