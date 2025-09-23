Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму назвали причины временного сокращения поставок топлива

Гоцанюк призвал крымчан не покупать бензин «про запас».

В Крыму назвали причины сокращения поставок топлива на полуостров. О них в своем Telegram-канале сообщил Председатель Совмина Юрий Гоцанюк.

По его словам, это связано со снижением производства на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах. Гоцанюк отметил, что, несмотря на уменьшение объемов, топливо продолжает поступать в регион, и его достаточно для удовлетворения текущих потребностей.

«Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо “про запас” в канистры и не усугублять ситуацию. Покупка топлива в обычном режиме — лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок», — написал он.

Ранее «АиФ-Крым» рассказывал: на некоторых автозаправках действительно наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Причиной сложившейся ситуации в министерстве топлива и энергетики республики называли высокий спрос, удаленность ряда АЗС от нефтебаз трейдеров, а также временные сложности с логистикой поставок.