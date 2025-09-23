Ричмонд
Проект второго моста через Каму подорожал на 8 миллиардов рублей

Конструкция соединит улицы Окулова и Борцов Революции.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость строительства нового моста через Каму в Перми выросла. Сейчас его оценивают в 85,8 миллиардов рублей, что на 8,3 миллиарда дороже, чем планировали в 2024 году. Новая стоимость указана в проекте инвестиционной программы Пермского края. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Сроки строительства моста не изменились: завершить объект планируют до 2030 года. Мост будут строить по концессионному соглашению.

Напомним, проект моста, который соединит улицы Окулова и Борцов Революции, представили ещё в 2023 году. Первый этап работ уже начался в июне 2024 года — это строительство новой развязки на площади Гайдара. Его планируют закончить в 2025 году.