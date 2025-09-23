Омская область получит 64,5 миллиона на расселение аварийного жилья

Омская область стала одним из 11 регионов, заявки которых на расселение аварийного жилья были одобрены Фондом развития территорий. Согласно информации на сайте фонда, регион получит 64,5 млн рублей для переселения 80 человек из аварийных домов общей площадью 1,6 тысячи кв. м.
Данные средства будут направлены на новый этап реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин сообщил, что в общей сложности 11 регионов получат около 3,74 млрд рублей.
«Планируется расселить порядка 77 тысяч кв. м и тем самым улучшить условия проживания 4,4 тысячи человек. Важно продолжать эту работу и сделать всё возможное, для того чтобы больше людей могли переехать в комфортные, современные квартиры», — отметил Хуснуллин.
Самым крупным получателем средств станет Амурская область, которая получит 964,9 млн рублей для переселения 534 человек из аварийного жилья площадью 11,3 тысячи кв. м.
Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин сообщил, что в настоящее время поддержано 28 заявок от регионов на общую сумму около 17,5 млрд рублей. Эти средства позволят переселить 17,2 тысячи человек из аварийных домов площадью 280 тысяч кв. м.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году в России планируется переселить 345 тысяч человек из аварийного жилья общей площадью 6,2 млн кв. м.