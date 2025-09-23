Ричмонд
Топливо на Кубани подорожало на 7% с начала года

Средняя цена бензина превысила 60 рублей.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани продолжается рост цен на топливо. С начала года стоимость на АЗС увеличилась примерно на 7%. В Краснодаре за последнюю неделю бензин подорожал в среднем на 20 копеек за литр, а дизельное топливо на 40 копеек. При этом рост розничных цен остается заметно ниже оптовых показателей.

Средняя цена по России на бензин марки 92 достигла 60 рублей 10 копеек за литр, а 95-го — 66 рублей 10 копеек. Эксперты связывают такую динамику с ростом оптовых котировок и увеличением расходов на логистику.

Федеральная антимонопольная служба ведет постоянный мониторинг цен на топливо и готова принять меры в случае выявления необоснованного завышения стоимости нефтяными компаниями.

А месяцем ранее, по данным Краснодарстата, газовое моторное топливо с начала года в регионе опустилось в цене с 32 до 29 рублей.