Суд запретил мэрии Екатеринбурга сносить киоски

В июле директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин заявил, что в этом году истекают более 1,3 тыс. договоров аренды НТО. В следующем году истечет срок действия соглашений еще у 135 предпринимателей. Примечательно, что в мэрии рассматривали возможность самим строить и устанавливать НТО, опирались на опыт Москвы, где есть возможность продавать право торговли в готовом киоске.