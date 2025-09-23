Суд запретил мэрии Екатеринбурга сносить киоски

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным постановление правительства Свердловской области, на основании которого в Екатеринбурге массово сносили киоски. Как стало известно ЕАН, властям придется разрабатывать новую нормативную базу для продления договоров.
Суть судебного разбирательства была в следующем: в конце 2022 года правительство приняло постановление об установлении сокращенного, двухгодичного срока продления договоров на право установки киосков. После истечения этого времени, в 2025 году власти Екатеринбурга взялись за массовый демонтаж киосков, ссылаясь на нормы федерального законодательства.
Одновременно со сносом нестационарных объектов торговли (НТО) в судах шли процессы по иску ООО «Инвест групп», которое обжаловало нормативы постановления правительства. Итогом прохождения нескольких инстанций и стало постановление суда, возвращающее предпринимателям права на аренду.
Истцы указывают на то, что теперь мэрия не в праве сносить другие киоски, пока не будет подготовлена новая правовая база для работы НТО. В теории могут на прежние места вернуться владельцы уже демонтированных ларьков, если они не успели расторгнуть договор.
В июле директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин заявил, что в этом году истекают более 1,3 тыс. договоров аренды НТО. В следующем году истечет срок действия соглашений еще у 135 предпринимателей. Примечательно, что в мэрии рассматривали возможность самим строить и устанавливать НТО, опирались на опыт Москвы, где есть возможность продавать право торговли в готовом киоске.