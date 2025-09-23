«Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей». Премьер Турчин сказал о ситуации в экономике Беларуси

Премьер-министр Александр Турчин сказал о возможных «черных лебедях», которые могут помешать экономике, пишет БелТА.
Белорусский премьер заметил, что сложно дать однозначную характеристику текущему состоянию экономики страны. Причиной этого он назвал непростые условия, в том числе из-за санкционного давления и недружественных шагов. Которым он назвал, например, закрытие границы Польшей. И озвучил опасения из-за «черных лебедей».
— Мы каждый день живем в каких-то ожиданиях очередных, как я говорю, черных лебедей. Мне кажется, что спокойной жизни уже точно не будет, — прокомментировал он.
Турчин добавил, что те или иные проблемы будут появляться, а задача правительства в том, чтобы эффективно справляться с ними и не допустить обвала экономики, обеспечивая ее сбалансированный рост.
— Нельзя обеспечивать рост в ущерб другим показателям, — напомнил премьер-министр.
Глава правительства указал, что было бы неправильным говорить, что проблем нет. И также рассказал, что, например, правительство активно работает над тем, чтобы объемы производства не сопровождали рост складских запасов и дебиторской задолженности.
В связи с этим он уточнил, что у Беларуси с партнерами из ЕАЭС и России существует ряд договоренностей, позволяющих с определенным оптимизмом смотреть вперед.
