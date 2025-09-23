Климовский мост может подорожать еще на 3,2 млрд рублей

Скоростную автодорогу обход Тольятти с мостом через Волгу строили три с половиной года и открыли 16 июля 2024 года. Объект длиной 99,7 км включает 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу. Предполагается, что четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц Тольятти.