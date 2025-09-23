Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На отопительный сезон на Кубани потратят 10 миллиардов рублей

КРАСНОДАР, 23 сентября, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, сколько денег выделили на отопительный сезон в регионе.

«️На подготовку к отопительному сезону в этом году направили больше 10 миллиардов рублей. Из них половину выделили на модернизацию котельных, закупку оборудования, замену сетей», — заявил Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что, хотя зимы в регионе обычно бывают тёплыми, полагаться только на погоду нельзя. По его словам, необходимо обеспечить готовность всех систем жизнеобеспечения и стабильные поставки энергоресурсов, чтобы жители и гости края чувствовали себя комфортно. Особое внимание, подчеркнул он, должно быть уделено теплоснабжению школ, детских садов, больниц и поликлиник.

Кондратьев сообщил, что почти все котельные и теплосети готовы к зиме, а также разработан план на случай аварийных ситуаций. Муниципалитетам уже передали более 12 километров труб различного диаметра и 7 котлов, дополнительно в резерве находятся 9 мобильных котельных. Он подчеркнул, что от бесперебойного отопления напрямую зависит комфорт людей, поэтому все подготовительные работы должны быть завершены в срок.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше