На отопительный сезон на Кубани потратят 10 миллиардов рублей

«️На подготовку к отопительному сезону в этом году направили больше 10 миллиардов рублей. Из них половину выделили на модернизацию котельных, закупку оборудования, замену сетей», — заявил Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что, хотя зимы в регионе обычно бывают тёплыми, полагаться только на погоду нельзя. По его словам, необходимо обеспечить готовность всех систем жизнеобеспечения и стабильные поставки энергоресурсов, чтобы жители и гости края чувствовали себя комфортно. Особое внимание, подчеркнул он, должно быть уделено теплоснабжению школ, детских садов, больниц и поликлиник.
Кондратьев сообщил, что почти все котельные и теплосети готовы к зиме, а также разработан план на случай аварийных ситуаций. Муниципалитетам уже передали более 12 километров труб различного диаметра и 7 котлов, дополнительно в резерве находятся 9 мобильных котельных. Он подчеркнул, что от бесперебойного отопления напрямую зависит комфорт людей, поэтому все подготовительные работы должны быть завершены в срок.