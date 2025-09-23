На отопительный сезон на Кубани потратят 10 миллиардов рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что, хотя зимы в регионе обычно бывают тёплыми, полагаться только на погоду нельзя. По его словам, необходимо обеспечить готовность всех систем жизнеобеспечения и стабильные поставки энергоресурсов, чтобы жители и гости края чувствовали себя комфортно. Особое внимание, подчеркнул он, должно быть уделено теплоснабжению школ, детских садов, больниц и поликлиник.