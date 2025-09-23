Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Турчин озвучил решение правительства по предприятиям с долгами

Премьер Турчин назвал два концерна с проблемами по долговым обязательствам.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин сказал о решении правительства по предприятиям, которые не справляются с исполнением своих долговых обязательств, передает БелТА.

Глава белорусского правительства заметил, что у отдельных предприятий и отраслей есть некоторые проблемы. Он уточнил, что речь идет о предприятиях, которым ранее государство оказало поддержку, но они все равно не справляются с исполнением своих долговых обязательств.

Премьер заявил, что к решению этих проблем правительство подошло системно. И озвучил решение Совмина по предприятиям с долгами, назвав два концерна.

— Сейчас идет проработка стратегических решений, касающихся прежде всего предприятий и концернов «Беллесбумпром» и «Беллегпром», и простых решений среди них нет, — прокомментировал премьер-министр.

Резюмируя, Турчин сообщил, что в течение 2025-го по этим концернам будут внесены предложения на уровень президента.

Также премьер сказал о ситуации в экономике Беларуси: «Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей».

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил список «косяков» правительства: «Проседают главные отрасли».

Затем еще глава страны сказал проконтролировать деятельность одного из вице-премьеров Беларуси: «Результата его деятельности я не вижу».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше