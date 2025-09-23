Премьер Турчин озвучил решение правительства по предприятиям с долгами

Премьер-министр Александр Турчин сказал о решении правительства по предприятиям, которые не справляются с исполнением своих долговых обязательств, передает БелТА.
Глава белорусского правительства заметил, что у отдельных предприятий и отраслей есть некоторые проблемы. Он уточнил, что речь идет о предприятиях, которым ранее государство оказало поддержку, но они все равно не справляются с исполнением своих долговых обязательств.
Премьер заявил, что к решению этих проблем правительство подошло системно. И озвучил решение Совмина по предприятиям с долгами, назвав два концерна.
— Сейчас идет проработка стратегических решений, касающихся прежде всего предприятий и концернов «Беллесбумпром» и «Беллегпром», и простых решений среди них нет, — прокомментировал премьер-министр.
Резюмируя, Турчин сообщил, что в течение 2025-го по этим концернам будут внесены предложения на уровень президента.
Также премьер сказал о ситуации в экономике Беларуси: «Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей».
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил список «косяков» правительства: «Проседают главные отрасли».
Затем еще глава страны сказал проконтролировать деятельность одного из вице-премьеров Беларуси: «Результата его деятельности я не вижу».