За лето автомобильный дублёр двухъярусного моста в Калининграде построили на 1%

В Калининграде автомобильный дублёр двухъярусного моста построили за лето на 1%. Вопрос обсудили на профильной комиссии горсовета во вторник, 23 сентября.
Замглавы администрации Игорь Шлыков сообщил, что на текущий момент готовность сооружения составляет 40%. Во второй половине июня его коллега, глава муниципального предприятия ГДСР, заявлял о 39%.
Стройка затормозилась. Первоначально планировали построить новый мост к концу этого года, однако выяснилось, что средства распределены вплоть до 2029-го. Строители заявляли о готовности выполнить задачу быстрее, если будет опережающее финансирование.
В этом году выделено 1,15 млрд рублей. Подрядчик был готов освоить ещё 4,3 млрд, а в 2026-м — порядка 3,5 млрд. Тогда стройка ограничилась бы будущим годом, однако денег не добавили.
Губернатор Алексей Беспрозванных обещал обратиться в правительство РФ с просьбой о смещении сроков финансирования.