В Беларуси выросли цены на техосмотр. Какие теперь тарифы и где подорожание сразу на 10 рублей?

До этого тарифы меняли в конце декабря 2024-го — январе 2025-го. К слову, сейчас единых расценок на станциях «Белтехосмотра» нет, у каждой с начала 2025-го свои, пишет портал abw.by.
На некоторых станциях тарифы изменили 1 сентября, на некоторых в августе. Вот новые тарифы на отдельных ДС «Белтехосмотра», цены на прохождение ТО авто с бензиновым двигателем (1) и с дизельным двигателем либо на газу (2):
№ 70 в Крупках — (1) 51,40 рубля и (2) 52,60 рубля (было 48,50 BYN и 49,60 BYN), № 75 в деревни Замшаны Малоритского района — (1) 47,70 и (2) 48,70 рубля (было 43,40 BYN и 44,30 BYN), № 78 в Островце, № 80 в Слуцке — (1) 48,80 рубля и (2) 49,80 рубля (было 44,40 BYN и 45,30 BYN), № 201, № 235 в Гродно — (1) 56,30 рубля и (2) 57,50 рубля (было 46,50 BYN и 47,50 BYN), № 124 в Слониме — (1) 54,50 рубля и (2) 54,50 рубля (было 45 BYN и 45 BYN).
Из расценок заметно, что где-то подорожание вышло в районе 3 рублей, а на станциях в Гродно сразу на 10. На ДС № 210 по улице Социалистической в Минске ТО машины с бензиновым двигателем стоит теперь 44,40 рубля, а с дизельным двигателем либо на газу — 45,40 рубля.
Обновленные цены на всех станциях «Белтехосмотра» можно узнать здесь.
Стоит также иметь в виду, что после работ на станции техосмотра нужно получить разрешение на участие в дорожном движении, которое обойдется в 0,3 базовой величины (12,60 рубля).
Как пройти техосмотр с тонировкой
Ранее Smartpress.by рассказывал, что с 1 сентября автомобили с тонировкой смогут официально проходить техосмотр в Беларуси. Новые правила закреплены в обновленной редакции ПДД, согласованной с техрегламентами Таможенного союза и ЕАЭС.
Разрешение касается жалюзи, шторок и пленок на задних и боковых (кроме передних) стеклах легковых автомобилей. Главное условие — наличие наружных зеркал заднего вида с обеих сторон.