Премьер Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая

— То есть ты затраты несешь те же, что и в прошлом году, но распределяешь их не на 3 тысячи тонн, а на 300 тонн. Поэтому себестоимость яблока, очевидно, не может быть такой, как в прошлом году. Фермер труд вложил, и он должен это яблоко вложить хотя бы себе не в убыток, не зарабатывая сумасшедшей прибыли, — заявил глава правительства Беларуси.