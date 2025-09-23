Премьер Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая

Премьер-министр Александр Турчин после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая, пишет БелТА.
Глава правительства, говоря про формулу справедливого ценообразования, в качестве примера упомянул про неурожай яблок. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями в Беларуси. К примеру, в одном из фермерских хозяйств в Молодечненском районе, где Александр Турчин недавно побывал, урожай яблок составит лишь десятую часть от урожая 2024 года.
Премьер-министр акцентировал внимание на том, что есть затраты и постоянные издержки. Он отметил, что сад нельзя не обрабатывать, не ухаживать за ним.
— То есть ты затраты несешь те же, что и в прошлом году, но распределяешь их не на 3 тысячи тонн, а на 300 тонн. Поэтому себестоимость яблока, очевидно, не может быть такой, как в прошлом году. Фермер труд вложил, и он должен это яблоко вложить хотя бы себе не в убыток, не зарабатывая сумасшедшей прибыли, — заявил глава правительства Беларуси.
По словам премьер-министра, понимают о том, что в целом в Беларуси около 40% от уровня прошлого года объем производства яблок. Он уточнил, что со стороны правительства были приняты все решения. Александр Турчин объявил про запуск банковского продукта для фермеров.
— Для того, чтобы те, у кого сложная ситуация со своим бизнесом, могли до следующего года взять на комфортных условиях кредитные ресурсы, чтобы они могли дотянуть до следующего урожая, — пояснил премьер-министр Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал премьер-министру Александру Турчину про вопрос номер один в Беларуси.
Тем временем Лукашенко назвал список «косяков» правительства Беларуси: «Проседают главные отрасли».
Кроме того, премьер-министр Александр Турчин сказал о ситуации в экономике Беларуси: «Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей».