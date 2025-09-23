Навигационные пломбы для отслеживания перевозок начнут применять на всей территории ЕАЭС

На первом этапе с 11 февраля 2026 года навигационные пломбы будут применяться в отношении санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли. Пломбы будут также использоваться при перевозке отдельных категорий товаров, таких как одежда, обувь, техника, перевозимых автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой транзита. Пломбы будут применяться в отношении никотиносодержащей продукции, никотинового сырья, классифицируемых в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, перевозимых автомобильным видом транспорта и вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта.