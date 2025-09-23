Навигационные пломбы для отслеживания перевозок начнут применять на всей территории ЕАЭС

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегией Евразийской экономической комиссии принято решение о введении отслеживания перевозок в соответствии с соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.
«Соглашение предусматривает постепенное введение механизма отслеживания с учетом категорий товаров и используемых видов транспорта. Реализация разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года, — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов. — Надеемся, что это повысит транзитный потенциал Евразийского союза, создаст более благоприятные условия для перевозчиков. А у контролирующих органов будет меньше поводов останавливать машины, которые едут с навигационными пломбами, потому что достигается полная прозрачность таких перевозок».
На первом этапе с 11 февраля 2026 года навигационные пломбы будут применяться в отношении санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли. Пломбы будут также использоваться при перевозке отдельных категорий товаров, таких как одежда, обувь, техника, перевозимых автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой транзита. Пломбы будут применяться в отношении никотиносодержащей продукции, никотинового сырья, классифицируемых в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, перевозимых автомобильным видом транспорта и вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта.
С 11 февраля 2026 года утратит силу решение Коллегии Комиссии от 8 июня 2021 года № 63, предусматривающее применение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении табачной продукции и спирта, являющихся товарами ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта в целях их перевозки (транспортировки) по таможенной территории союза до таможенного органа в месте убытия. Перевозки указанных товаров будут отслеживаться в соответствии с соглашением.
Решение вступает в силу с 1 февраля 2026 года. -0-