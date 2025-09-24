Неуправляющая компания

Директор УК «Экском» Сергей Шалабот напомнил, что муниципальная УК и создавалась для того, чтобы подхватывать наиболее проблемные дома, которые не интересны участникам рынка. «Вряд ли кто-то в добровольном порядке примется расхватывать это жилье», — полагает он. В соответствии с действующим законодательством, если это жилье не удастся распределить на конкурсной основе, то будет назначена временная управляющая компания. Директор УК отметил, что ситуация на рынке управления жильем ухудшается. Так, тариф на вывоз мусора в этом году увеличился на 57%, а тариф на содержание не менялся с 2022 года. «Я не знаю, насколько эффективно управлялась муниципальная компания. Но могу сказать, что ситуация с экономикой управляющих компаний ухудшается. Бизнес-интерес становится меньше, и заниматься управлением становится сложнее. Мы не знаем, как нынешняя экономическая ситуация скажется на собираемости платежей. Я думаю, власти до конца недооценивают серьезность ситуации», — подчеркнул господин Шалабот.