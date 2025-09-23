НАС назвал три иномарки, которые будет выгоднее привезти дилеру, чем частнику

«Газета.Ru» направила в Федеральную таможенную службу вопросы о том, планируется ли снижение таможенной пошлины для физлиц на фоне введения для них повышенного «утиля», а также о том, для чего понадобились заградительные финансовые барьеры для ввоза авто частными лицами. Там порекомендовали обратиться с данными вопросами в Минпромторг. Ответ из Минпромторга на момент публикации в редакцию не поступил.