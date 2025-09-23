Ричмонд
Россиян предупредили о росте цены на аренду жилья к октябрю

Экономист Байгузина: цены на аренду жилья вырастут к октябрю на 5−15%

Источник: Комсомольская правда

В России прогнозируется рост стоимости аренды жилья, речь идет о ценах на весь сегмент квартир: от однокомнатных до трехкомнатных. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» кандидат экономических наук Люза Байгузина.

— Цены на аренду однокомнатных квартир в России вырастут на 5−10%, двухкомнатных — на 7−12%, трехкомнатных — на 10−15%, — сказала специалист.

Уточняется, что стоимость вырастет уже к октябрю, причем, речь пойдет о жилье класса «эконом» и «комфорт».

Ранее 360.ru сообщил, что аренда недвижимости стала дороже ближе к сентябрю по сравнению с августовскими ценами. Тогда стоимость повысилась на 5−10%.

В столице дороже всего на данный момент снимать однушку в центре. На втором месте оказался северо-запад столицы. Самые недорогие квартиры можно найти в Новомосковском административном округе, передает «Москва 24».