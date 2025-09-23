Россиян предупредили о росте цены на аренду жилья к октябрю

В России прогнозируется рост стоимости аренды жилья, речь идет о ценах на весь сегмент квартир: от однокомнатных до трехкомнатных. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» кандидат экономических наук Люза Байгузина.