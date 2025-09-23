Учесть интересы производителей, продавцов и потребителей. Турчин о формуле справедливой цены

Премьер отметил, что вопросы уровня заработной платы, рост цен больше всего волнуют людей. А перед государством стоят задачи сбалансированности и вопросы формулы справедливой цены. «Эта цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно: и для производителя, и для продавца, и для потребителя. Найти этот баланс всегда очень непросто, — уверен Александр Турчин. — Есть объективные экономические предпосылки роста инфляции, от которых никуда не денешься. Я всегда привожу в пример рост зарплаты в нашей стране. Люди должны получать больше — это очевидно. Но в среднем у нас в экономике доля заработной платы в себестоимости продукта в среднем составляет 25%. Два года подряд у нас наблюдается рост реальной заработной платы — в прошлом году на 10%, в этом году тоже на 10%. И это не может не влиять на себестоимость продукции и, соответственно, на уровень цен. Потому что сегодня наши предприятия не обладают таким уровнем рентабельности, чтобы за счет повышения себестоимости выпускаемой продукции конечная цена товара оставалась такой же. Поэтому мы, конечно, где-то будем цену эту повышать».