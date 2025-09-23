Учесть интересы производителей, продавцов и потребителей. Турчин о формуле справедливой цены

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин рассказал о формуле справедливой цены в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Премьер отметил, что вопросы уровня заработной платы, рост цен больше всего волнуют людей. А перед государством стоят задачи сбалансированности и вопросы формулы справедливой цены. «Эта цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно: и для производителя, и для продавца, и для потребителя. Найти этот баланс всегда очень непросто, — уверен Александр Турчин. — Есть объективные экономические предпосылки роста инфляции, от которых никуда не денешься. Я всегда привожу в пример рост зарплаты в нашей стране. Люди должны получать больше — это очевидно. Но в среднем у нас в экономике доля заработной платы в себестоимости продукта в среднем составляет 25%. Два года подряд у нас наблюдается рост реальной заработной платы — в прошлом году на 10%, в этом году тоже на 10%. И это не может не влиять на себестоимость продукции и, соответственно, на уровень цен. Потому что сегодня наши предприятия не обладают таким уровнем рентабельности, чтобы за счет повышения себестоимости выпускаемой продукции конечная цена товара оставалась такой же. Поэтому мы, конечно, где-то будем цену эту повышать».
«Нельзя принимать решения в ущерб участникам рынка. Нельзя, чтобы предприятия производили продукцию себе в убыток. Надо, чтобы какой-то уровень рентабельности был и в предприятиях торговли. И самое главное — чтобы для населения уровень цен был приемлемым», — подчеркнул премьер-министр.
Александр Турчин вновь привел пример с яблоками. «Сложились аномальные погодные условия и мы получили значительно меньше урожай (яблок. — Прим. БЕЛТА). Но фермер, который вырастил это яблоко, должен хотя бы немного на этом заработать. В этих условиях объективно цена на это яблоко будет выше, чем в прошлом году. Государство как регулятор должно сегодня найти баланс, чтобы и фермеру дать немного заработать, но чтобы цена не выросла в 3−4 раза. Товар в магазине должен продаваться по той цене, которая будет не в ущерб производителю. Также надо, чтобы и торговля какую-то минимальную свою надбавку применила», — отметил он и подчеркнул, что в результате должна сложиться справедливая цена для потребителя. -0-