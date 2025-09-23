Опережающее развитие сферы услуг и качественные дороги. Турчин о задачах на следующие пять лет

«Нам еще предстоит утвердить новую программу социально-экономического развития на следующую пятилетку. Глава государства одобрил концептуальные подходы, — отметил Александр Турчин. — Мы подходили к разработке программы с точки зрения реальности выполнения параметров, которые мы закладываем в этой программе. Ну и прежде всего исходя из наших ресурсных возможностей. Потому что можно строить и выдавать какие-то интересные, фантастические идеи, но нужно понимать, сколько стоит их реализация. То есть строительство любого объекта, развитие отрасли — это все требует ресурсов. И мы понимаем объемы ресурсов нашей экономики, объемы бюджета, объемы ресурсов банковской системы, приблизительно понимаем объемы собственных средств у предприятия. Исходя из этого постулата мы и принимали решение о возможностях нашей экономики развивать те или иные сферы».