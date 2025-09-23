Опережающее развитие сферы услуг и качественные дороги. Турчин о задачах на следующие пять лет

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития разрабатывалась исходя из наших возможностей, сказал премьер-министр Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Учесть интересы производителей, продавцов и потребителей. Турчин о формуле справедливой цены.
«Нам еще предстоит утвердить новую программу социально-экономического развития на следующую пятилетку. Глава государства одобрил концептуальные подходы, — отметил Александр Турчин. — Мы подходили к разработке программы с точки зрения реальности выполнения параметров, которые мы закладываем в этой программе. Ну и прежде всего исходя из наших ресурсных возможностей. Потому что можно строить и выдавать какие-то интересные, фантастические идеи, но нужно понимать, сколько стоит их реализация. То есть строительство любого объекта, развитие отрасли — это все требует ресурсов. И мы понимаем объемы ресурсов нашей экономики, объемы бюджета, объемы ресурсов банковской системы, приблизительно понимаем объемы собственных средств у предприятия. Исходя из этого постулата мы и принимали решение о возможностях нашей экономики развивать те или иные сферы».
Премьер подчеркнул, что сегодня людей волнуют дороги, жилье, жилищно-коммунальное хозяйство. «Мы понимаем, что в 21-м веке уровень этих вещей должен соответствовать современному развитию общества. Поэтому значительную часть денег, десятки миллиардов рублей, мы сегодня направляем именно в эти сферы», — добавил он.
«В приоритете развитие сферы услуг. Структура нашей экономики говорит о том, что удельный вес сферы услуг ВВП должен увеличиваться. И эта отрасль нашей экономики должна получить опережающее развитие. Тем более, у нас есть неплохие компетенции в этом. У нас хорошая история, природа для того, чтобы получать с этой отрасли больше дивидендов», — уверен Александр Турчин.
Также премьер-министр отметил важность инвестиций в развитие регионов. «Без инвестиций развитие страны невозможно. Понятно, что по итогам восьми месяцев эти показатели неплохие. Но есть индикаторы доли инвестиций в ВВП и к уровню предыдущих лет мы не дотягиваем. Задача стоит выйти на те размеры привлечения инвестиций, вложения инвестиций, которые позволяют обеспечивать будущее страны», — заключил он. -0-