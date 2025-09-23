Фон дер Ляйен: ЕС откажется от закупок российских энергоносителей к 2027 году

Об этом сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — заявила она в X.
Фон дер Ляйен говорила, что ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России.
Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов выразил мнение, что если страны ЕС откажутся от российского СПГ, то они столкнутся с дефицитом.
