Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен: ЕС откажется от закупок российских энергоносителей к 2027 году

Государства ЕС намерены полностью отказаться от закупок энергоносителей из России к 2027 году.

Источник: AP 2024

Об этом сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — заявила она в X.

Фон дер Ляйен говорила, что ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов выразил мнение, что если страны ЕС откажутся от российского СПГ, то они столкнутся с дефицитом.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше