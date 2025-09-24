Нацбанк понизил курс доллара и поднял курс евро на 24 сентября

В Национальном банке изменили курсы валют на 24 сентября, среда. Так, снижен курс доллара, а курс евро и курс российского рубля выросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 24 сентября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0377 белорусского рубля, 1 евро — 3,5854 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6381 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими на вторник, 23 сентября, курс доллара в среду, 24 сентября, упал, а курс евро и курс российского рубля стали выше. Больше других при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0025 белрубля, курс евро вырос на 0,0077 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0050 белрубля.
