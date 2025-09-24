Застройщик нарушил сроки выполнения работ на ул Томсона в Иркутске

— Подрядчик сорвал согласованные сроки и теперь должен как можно скорее исправить ситуацию. Применены финансовые санкции за каждый день задержки. Мы проконтролируем, чтобы мероприятия по теплосетям были закончены до 25 сентября, после чего начнется асфальтирование. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в оговоренную дату, — сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.