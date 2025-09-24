В Красноярске строители метро запустили пятый тоннелепроходческий комплекс (видео)

Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что лично побывал на некоторых площадках и процесс строительства красноярского метро произвел на него сильное впечатление. Также он пообщался с метростроителями, которые рассказали ему о себе и своих семьях. По словам Бондарчука, каждая из услышанных им историй достойна воплощения в кино.