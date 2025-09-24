В Красноярске строители метро запустили пятый тоннелепроходческий комплекс (видео)

23 сентября в Красноярске на площади Революции состоялся запуск тоннелепроходческого механизированного комплекса «Ирина», который проложит второй перегонный тоннель к будущей станции «Вокзальная» линии метротрамвая. На церемонии присутствовали губернатор края Михаил Котюков, первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин и известный режиссер Федор Бондарчук.
Метростроители сообщили, что ТПМК «Ирина» на этом участке предстоит преодолеть расстояние около 1255 метров на глубине до 16 метров. Месяц назад из этого же котлована на станции «Площадь Революции» ТПМК «Анастасия» начал проходку первого 1262-метрового перегонного тоннеля в сторону станции «Вокзальная».
«Участок проходки от “Площади Революции” до “Вокзальной” сложный. Практически вся трасса идет через гравийно-галечниковый грунт с песчано-глинистым заполнителем. На основе наработанного за 50-летнюю историю компании опыта сформирован комплекс мероприятий, который позволит на этом участке выполнить подземные работы качественно и безопасно», — пояснил руководитель группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Константин Пономаренко.
Активная работа продолжается и на других площадках строительства линии метротрамвая. Так, комплексы «Екатерина» и «Соломея» преодолели реку Кача и находятся в границах площадки притоннельного сооружения на улице Конституции СССР. В Октябрьском районе города щит «Евгения» строит тоннель до станции «Улица Копылова» — здесь сооружают самый глубокий котлован на линии. А на площади перед железнодорожным вокзалом специалисты завершают монтаж последнего — шестого — тоннелепроходческого щита «Валентина», который вскоре начнет прокладывать тоннель в сторону улицы Копылова.
Первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин отметил, что метротрамвай в Красноярске возводится с применением российских технологий, материалов, оборудования и новых современных инженерных решений. Вагоны также отечественного производства, а внутреннее оформление станций будет иметь свои архитектурные особенности, связанные с историей и культурой края.
Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что лично побывал на некоторых площадках и процесс строительства красноярского метро произвел на него сильное впечатление. Также он пообщался с метростроителями, которые рассказали ему о себе и своих семьях. По словам Бондарчука, каждая из услышанных им историй достойна воплощения в кино.
Напомним, длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составляет 11 км, где расположатся 6 остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».