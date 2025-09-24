Центробанк планирует выпустить новую 1000-рублевую купюру до конца года

«Да, мы идем по плану… Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года», — сказал Белов в интервью РИА Новости. Белов уточнил, что концептуальный дизайн банкноты уже одобрен советом директоров ЦБ. Он включает основные символы, а также элементы второго и третьего плана, разработанные с учетом технологий печати и защитных признаков.