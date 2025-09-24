В регионах РФ начали ограничивать продажу бензина на человека

Некоторые автозаправочные станции (АЗС) в России начали ограничивать объемы отпускаемого бензина, при этом ряд заправок перешел на реализацию только дизельного топлива. Такие меры коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей — клиентам продают по 10−20 литров топлива за раз, при этом на отдельных точках запретили продажу бензина в канистрах и временно приостановили обслуживание топливных карт.