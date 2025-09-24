Ричмонд
В регионах РФ начали ограничивать продажу бензина на человека

Некоторые автозаправочные станции (АЗС) в России начали ограничивать объемы отпускаемого бензина, при этом ряд заправок перешел на реализацию только дизельного топлива. Такие меры коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей — клиентам продают по 10−20 литров топлива за раз, при этом на отдельных точках запретили продажу бензина в канистрах и временно приостановили обслуживание топливных карт.

Россиянам ограничили продажу топлива в канистрах.

В одном из регионов РФ образовался дефицит бензина на АЗС.

«Причина сложившейся ситуации — в сезонном росте спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ. Локальный дефицит топлива наблюдается в Центральной России, на юге страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Такие меры позволяют сетям переждать непростой период и избежать закрытия станций», — пишут «Известия».

По сведениям издания, помимо независимых сетей к ограничениям начали прибегать и крупные вертикально интегрированные компании. В частности, «Лукойл» запретил продажу бензина в канистрах и временно перестал обслуживать топливные карты на отдельных заправках.

Как сообщало URA.RU ранее, стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, превысив отметку в 73,2 тысячи рублей за тонну. Рост стоимости объясняют сезонным увеличением потребления и сокращением объемов реализации на внутреннем рынке.

