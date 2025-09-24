Прокуратура требует отменить проект КРТ Спортивного рынка

Об этом процессе стало известно изданию «Новостей VL.ru», но пока нет информации, чем закончилось разбирательство — срок рассмотрения протеста уже истёк, письмо заместителя прокурора Андрея Трегубова на имя председателя краевого правительства датировано 12 сентября 2025 года, на рассмотрение протеста отводилось 10 дней.
Чем же недовольна прокуратура? Во-первых, проект КРТ предполагает максимально плотную жилую застройку при минимально допустимой социальной инфраструктуре. Новый квартал рассчитан почти на 4850 жителей, для них хотят строить 18 жилых домов от 11 до 44 этажей. Образовательных организаций планируется три: два детских сада на 115 и 185 мест, школа на 490 мест. (Школа и больший детсад будут объединены в один комплекс).
Мест, очевидно, всем детям комплексно развиваемой территории может не хватить, однако на соседние образовательные организации рассчитывать не приходится. Ближайшее образовательное учреждение — переполненный лицей № 41 с проектной наполняемостью в 700 учеников, но лицеистов по факту почти 1100, четыре ближайших детских сада тоже переполнены, наибольшая перенасыщенность воспитанниками — в МБДОУ № 166, где при проектной наполняемости в 95 детей воспитываются 153 малыша. В дошкольных и общеобразовательных организациях более дальнего радиуса ситуация ненамного лучше, некоторым школам Ленинского района даны указания из-за переполненности классов организовать со следующего года обучение в две смены.
Вторая причина отмены проекта КРТ — инженерные коммуникации. По информации «Приморского водоканала», канализационные сети и без восемнадцати новых многоэтажек изношены на 49,58%, водопровод — на 59,86%. Через зону КРТ проходят как минимум четыре линейных объекта теплоснабжения, принадлежащих не краю, а третьим лицам, и при застройке потребуется их вынос за пределы территории. Это потребует вложений из краевого бюджета, который и без КРТ является дефицитным. Получается, что мероприятия по выносу сетей не способствуют эффективному расходованию бюджетных денежных средств и противоречат Гражданскому кодексу.
В-третьих, проект КРТ не предусматривает защиты от подтоплений, которыми микрорайон обеспечивает речка Объяснения. Амурское бассейновое водное управление установило в границах обсуждаемой территории зоны умеренного и сильного подтопления, Водный кодекс РФ допускает застройку таких зон только при обеспечении инженерной защиты от «большой воды».
Наконец, прокуратура обратила внимание на дефицит спортивных объектов. Исторически часть зоны КРТ отводилась именно под спорт: сначала там был ипподром, затем — стадион, о чём напоминает название одной из ближайших трамвайных остановок. Целевое назначение земли — спорт и рекреация, но в 2020 году его изменили на общественно-деловую зону. Однако городу существенно важнее объекты спорта: уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой составлял всего 58,64% к концу прошлого года, а это один из основных показателей программы «Спортивный Владивосток». Проект КРТ предполагает крытый спорткомплекс, стадион и спортплощадки в районе ТРЦ «Виктория», но основная застройка всё-таки будет многоэтажными «человейниками» и административными, коммерческими помещениями. Прокуратура считает изменение назначения участка нарушением градостроительного законодательства.
Тем не менее сейчас территорию Спортивного рынка освобождают от торговых объектов, в том числе с поддержкой прокуратуры, контролирующей процесс. О последнем визите ведомство отчитывалось в прошлую пятницу — десятки незаконных торговых точек демонтированы, изъято из оборота более 800 кг контрафактной продукции, включая около 450 кг морепродуктов и красной икры, в отношении нелегальных предпринимателей возбуждены административные дела о нарушениях санитарного законодательства (статья 6.3 КоАП РФ), технических регламентов (статья 14.43 КоАП РФ) и ветеринарных санитарных правил хранения продукции (статья 10.8 КоАП РФ). По фактам нелегального предпринимательства и оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, начаты доследственные проверки.
Прокуратуре и полицейским в разгоне Спортивного рынка помогают представители администрации Владивостока, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также добровольцы отряда «Тигр-правопорядок».