Прокуратура требует отменить проект КРТ Спортивного рынка

Наконец, прокуратура обратила внимание на дефицит спортивных объектов. Исторически часть зоны КРТ отводилась именно под спорт: сначала там был ипподром, затем — стадион, о чём напоминает название одной из ближайших трамвайных остановок. Целевое назначение земли — спорт и рекреация, но в 2020 году его изменили на общественно-деловую зону. Однако городу существенно важнее объекты спорта: уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой составлял всего 58,64% к концу прошлого года, а это один из основных показателей программы «Спортивный Владивосток». Проект КРТ предполагает крытый спорткомплекс, стадион и спортплощадки в районе ТРЦ «Виктория», но основная застройка всё-таки будет многоэтажными «человейниками» и административными, коммерческими помещениями. Прокуратура считает изменение назначения участка нарушением градостроительного законодательства.