Грузия стала поставлять меньше вина в Россию

Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию на пятую часть, до минимума с апреля текущего года.
Грузия в августе 2025 года сократила экспорт вина в Россию на 20%, до 13,7 миллиона долларов — минимума с апреля. Общий экспорт вина из Грузии за месяц снизился на 15,5%, до 20,1 миллиона долларов, но Россия остается лидером среди импортеров. Данные приводят СМИ.
«В конце лета российские компании ввезли грузинского вина на 13,7 миллиона долларов против 16,8 миллиона месяцем ранее. Это стало минимальным значением с апреля текущего года, когда экспорт Грузии составил всего 12,9 миллиона долларов», — говорится в анализе РИА Новости.
Снижение поставок в Россию не изменило ее статус основного потребителя грузинского вина: в августе Польша импортировала на 1,4 миллиона долларов, а Украина — на 986,3 тысячи долларов. За восемь месяцев 2025 года Россия получила вина из Грузии на 103,3 миллиона долларов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля российского рынка в грузинском экспорте составила 62,4% против 69,2% годом ранее.
За период с января по июль 2025 года объем импорта грузинского вина в Россию снизился до 89,6 млн долларов, что существенно меньше показателя за те же месяцы 2024 года, равного 121,5 млн долларов. Такой низкий уровень закупок был отмечен впервые с 2022 года, когда поставки вина из Грузии в Россию составляли 72,2 млн долларов, передает «Ридус».