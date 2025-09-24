Грузия стала поставлять меньше вина в Россию

Снижение поставок в Россию не изменило ее статус основного потребителя грузинского вина: в августе Польша импортировала на 1,4 миллиона долларов, а Украина — на 986,3 тысячи долларов. За восемь месяцев 2025 года Россия получила вина из Грузии на 103,3 миллиона долларов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля российского рынка в грузинском экспорте составила 62,4% против 69,2% годом ранее.