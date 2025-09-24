Названа профессия, обогнавшая айтишников по темпу роста зарплат

«С января по август средняя предлагаемая зарплата в строительстве увеличилась на 23% до 117,6 тысячи рублей в месяц. В IT-сфере предлагаемые зарплаты за тот же период выросли всего на 6% — до 90 тысяч рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на сервис по поиску работы.