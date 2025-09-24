Банки открыли новые вклады с высоким процентом, несмотря на ставку ЦБ

«Средняя ставка на вклады сроком три месяца сейчас составляет 15,25% годовых, на шесть месяцев — 14,33%, на год — 13,06%. Максимальные ставки тоже остаются ниже ключевой: 17,7% на три месяца, 15,5% на шесть месяцев и 16,5% на год», — пишут «Ведомости».