Банки в РФ неожиданно начали прощать просрочки по кредитам

«В РФ банки стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку платежей. Доля таких случаев увеличилась с 0,01% (цифра держалась много лет) до 0,6−1,25% в первом полугодии текущего года. Также отсутствие начисления процентов сейчас фиксируется в 36% случаев, тогда как еще год назад показатель находился на уровне 20%», — на результаты исследования ОКБ ссылаются «Известия».