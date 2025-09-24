Банки в РФ неожиданно начали прощать просрочки по кредитам

Участники рынка не начисляют проценты за просроченные долги в 36% случаев.
Российские финансовые организации стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку — доля таких случаев заметно выросла в 2025 году. Это делается, чтобы избежать массовых банкротств клиентов, указано в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
«В РФ банки стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку платежей. Доля таких случаев увеличилась с 0,01% (цифра держалась много лет) до 0,6−1,25% в первом полугодии текущего года. Также отсутствие начисления процентов сейчас фиксируется в 36% случаев, тогда как еще год назад показатель находился на уровне 20%», — на результаты исследования ОКБ ссылаются «Известия».
Ранее было установлено, что российские банки стали чаще задерживать закрытие счетов и возврат средств клиентам из-за усиления проверок по подозрению в отмывании денег и других финансовых нарушениях. При этом, несмотря на общее снижение ставок по вкладам, ряд крупных кредитных организаций в сентябре запустил новые акционные предложения с повышенными процентами.