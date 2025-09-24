В Приморье легализуют гостевые дома

Сегодня в Приморье работает около 100 гостевых домов, большинство из которых расположены на землях, предназначенных для ИЖС или личного подсобного хозяйства, и формально не могут быть зарегистрированы как гостиницы. «Эксперимент позволит узаконить их деятельность и включить в туристическую инфраструктуру региона. Владельцы смогут рассчитывать на меры поддержки, а туристы — на безопасные и качественные услуги», — подчеркнул председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои.