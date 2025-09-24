В Приморье легализуют гостевые дома

Документ разработан краевым правительством во исполнение федерального закона «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Пилотный проект продлится до конца 2027 года. Контроль за его реализацией и ведение реестра объектов возложено на министерство туризма Приморья.
По словам председателя Законодательного Собрания Антона Волошко, край вошел в число 18 регионов-участников. «Участие в эксперименте позволит гостевым домам легально размещать туристов и пополнять бюджет налоговыми поступлениями», — отметил он.
Сегодня в Приморье работает около 100 гостевых домов, большинство из которых расположены на землях, предназначенных для ИЖС или личного подсобного хозяйства, и формально не могут быть зарегистрированы как гостиницы. «Эксперимент позволит узаконить их деятельность и включить в туристическую инфраструктуру региона. Владельцы смогут рассчитывать на меры поддержки, а туристы — на безопасные и качественные услуги», — подчеркнул председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои.
Согласно закону, все действующие гостевые дома должны будут подать документы для включения в единый реестр туристской индустрии. Объектам, соответствующим требованиям, присвоят идентификационный номер.
С 1 января 2026 года размещать информацию о гостевом доме на сайтах и в агрегаторах можно будет только с указанием этого номера. Деятельность объектов, не внесенных в реестр, будет считаться незаконной и повлечет административные санкции.
Напомним, под гостевым домом понимается индивидуальный жилой дом или его часть, а также отдельные комнаты, используемые для временного размещения туристов. Максимальная вместимость — до 15 комнат и не более 45 человек одновременно.