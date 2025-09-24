Выяснилось, что в РФ могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах

По мнению главы ведомства, данная мера способна защитить предпринимателей от злоупотреблений со стороны недобросовестных покупателей и конкурентов. Когда крупные партии одежды заказывают, например, в Хабаровск, а затем отказываются от выкупа или возвращают после новогодних праздников с признаками использования, подобные издержки в конечном счете отражаются на конечной цене, пояснил Решетников.