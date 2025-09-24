Выяснилось, что в РФ могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике инициировал обсуждение введения невозвратных тарифов для отдельных категорий товаров, реализуемых через маркетплейсы. Об этом сообщает газета «Ведомости».
По мнению главы ведомства, данная мера способна защитить предпринимателей от злоупотреблений со стороны недобросовестных покупателей и конкурентов. Когда крупные партии одежды заказывают, например, в Хабаровск, а затем отказываются от выкупа или возвращают после новогодних праздников с признаками использования, подобные издержки в конечном счете отражаются на конечной цене, пояснил Решетников.
Министр подчеркнул, что внедрение подобных ограничений требует согласования с бизнес-сообществом и Роспотребнадзором. В случае реализации инициатива может привести к снижению цен на отечественную продукцию.
Ранее стали известны категории товаров с наиболее высоким процентом возвратов. Лидером антирейтинга стали платья и сарафаны с уровнем выкупа лишь 56,6%. На втором месте расположились солнцезащитные очки (65,7%), на третьем — детская обувь (68,8%). Согласно аналитике, основной причиной возвратов является несоответствие размера, материала или фасона ожиданиям покупателей, а также расхождение между фактическим товаром и его онлайн-представлением.
