The Coca-Cola Company может лишиться права на товарный знак в РФ в октябре

Американская компания The Coca-Cola Company рискует лишиться исключительных прав на товарный знак Coca-Cola в России уже в конце октября 2025 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Первоначальная заявка на регистрацию бренда была подана ещё в декабре 1936 года. Срок её действия истекает 31 октября 2025-го. Тогда знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг — «питательные и тонические напитки».
При этом, как отмечает Роспатент, правообладатель неоднократно подавал новые заявки, продлевая действие бренда на территории России. Судьба товарного знака после завершения текущего срока регистрации пока остаётся неопределённой.
Ранее сообщалось, что в Роспатент поступили 3 заявки от компании Chanel на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.