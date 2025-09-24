Раскрыты новые планы «Большой семерки» по санкциям против России

В документе подчёркивается, что министры приветствовали продолжающиеся консультации между главами финансовых ведомств G7 относительно использования российских суверенных активов для поддержки Украины. В Москве ранее предупреждали, что любые действия с зарубежными активами будут расценены как «воровство» и повлекут юридические последствия.
Кроме того, министры заявили о намерении и дальше оказывать давление на доходы России от экспорта энергоносителей и других видов сырья.
Вместе с тем в адрес Москвы прозвучали обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии. Российская сторона отвергала подобные заявления, указывая на отсутствие доказательной базы.
Согласно коммюнике, страны «Большой семерки» намерены продолжать согласованную работу для предоставления Украине «надёжных гарантий безопасности». В объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
Россия настаивает на том, что все вводимые против неё санкции являются незаконными.
Читайте также: Трамп высмеял российскую спецоперацию и призвал ЕС усилить санкции против РФ.