Раскрыты новые планы «Большой семерки» по санкциям против России

В документе подчёркивается, что министры приветствовали продолжающиеся консультации между главами финансовых ведомств G7 относительно использования российских суверенных активов для поддержки Украины. В Москве ранее предупреждали, что любые действия с зарубежными активами будут расценены как «воровство» и повлекут юридические последствия.