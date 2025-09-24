Производитель популярной газировки может лишиться права на товарный знак в РФ

Американская компания The Coca-Cola Company рискует потерять право на товарный знак Coca-Cola в России 31 октября 2025 года, сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные Роспатента.
Заявка на бренд была подана ещё в декабре 1936 года и зарегистрирована по одному классу МКТУ — «питательные и тонические напитки». С тех пор правообладатель неоднократно продлевал регистрацию.
После начала спецоперации на Украине в марте 2022 года компания приостановила деятельность в России, а в июне прекратила производство и продажу Coca-Cola, Sprite и Fanta. На базе российского подразделения был запущен выпуск аналогов популярных газированных напитков.
В то же время исключительные права на товарные знаки Coke и Coca-Cola были продлены до 2032 года.
Таким образом, судьба исторической регистрации 1936 года зависит от решений Роспатента: если право не будет продлено, Coca-Cola может утратить юридическую защиту одного из своих первых товарных знаков на российском рынке.
