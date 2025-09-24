«Аэрофлот» впервые открывает прямые рейсы из Кольцово в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 октября впервые открывает прямые рейсы из екатеринбургского Кольцово в Дубай.
Как уточнили в пресс-службе «Кольцово», полеты будут совершаться два раза в неделю на лайнерах Boeing 737 — по средам и воскресеньям.
Самолеты из Екатеринбурга в Дубай будут летать дважды в неделю.
Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 октября впервые открывает прямые рейсы из екатеринбургского Кольцово в Дубай.
Как уточнили в пресс-службе «Кольцово», полеты будут совершаться два раза в неделю на лайнерах Boeing 737 — по средам и воскресеньям.