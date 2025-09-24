Минэнерго Казахстана намерено ускорить модернизацию трёх НПЗ

Ключевой темой встречи стала ускоренная реализация проектов по расширению производственных мощностей в рамках новой Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.
Как отметили в Минэнерго, утвержденная правительством Концепция предусматривает почти двукратное увеличение объемов переработки нефти в стране, с текущих 18 до 39 миллионов тонн в год.
Важнейшим условием проектов становится их реализация по современной топливно-нефтехимической схеме, что обеспечит выпуск как топлива, так и востребованной нефтехимической продукции. Реализация этого плана призвана полностью покрыть внутренние потребности в горюче-смазочных материалах и создать экспортный потенциал для продукции с высокой добавленной стоимостью.
По проекту расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 миллионов тонн в год Аккенженов обозначил необходимость оперативного решения вопросов с международными партнерами. Для этого запланирован его рабочий визит в Пекин в октябре для переговоров с руководством компании CNPC.
Касательно Павлодарского НХЗ, где планируется рост мощности до 9 миллионов тонн, была поставлена задача по сокращению сроков реализации проекта.
На Атырауском НПЗ в фокусе внимания находятся проекты по повышению эффективности и увеличению межремонтного периода, что позволит нарастить производство до 6,7 миллионов тонн в год.
Каждый проект по расширению НПЗ находится на моем личном контроле. Наша цель — не догонять растущее потребление, а опережать его, создавая запас прочности для экономики и полностью обеспечивая страну собственными нефтепродуктами.
Также Аккенженов заявил, что ждет от руководства «КазМунайГаз» и заводов максимальной мобилизации и четкого соблюдения ускоренных графиков.
Между тем, как ранее сообщила компания «КазмунайГаз», с 1 по 25 октября на Атырауском НПЗ пройдут планово-предупредительные работы. За восемь месяцев 2025 года объем выпуска светлых нефтепродуктов на НПЗ достиг рекордного показателя и составил 77,5%, сообщили в компании.