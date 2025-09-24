Минэнерго Казахстана намерено ускорить модернизацию трёх НПЗ

По проекту расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 миллионов тонн в год Аккенженов обозначил необходимость оперативного решения вопросов с международными партнерами. Для этого запланирован его рабочий визит в Пекин в октябре для переговоров с руководством компании CNPC.