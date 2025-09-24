Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго Казахстана намерено ускорить модернизацию трёх НПЗ

АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов собрал на совещание руководство АО «НК “КазМунайГаз” и гендиректоров Атырауского, Павлодарского и Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Ключевой темой встречи стала ускоренная реализация проектов по расширению производственных мощностей в рамках новой Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.

Как отметили в Минэнерго, утвержденная правительством Концепция предусматривает почти двукратное увеличение объемов переработки нефти в стране, с текущих 18 до 39 миллионов тонн в год.

Важнейшим условием проектов становится их реализация по современной топливно-нефтехимической схеме, что обеспечит выпуск как топлива, так и востребованной нефтехимической продукции. Реализация этого плана призвана полностью покрыть внутренние потребности в горюче-смазочных материалах и создать экспортный потенциал для продукции с высокой добавленной стоимостью.

заявили в ведомстве

По проекту расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 миллионов тонн в год Аккенженов обозначил необходимость оперативного решения вопросов с международными партнерами. Для этого запланирован его рабочий визит в Пекин в октябре для переговоров с руководством компании CNPC.

Касательно Павлодарского НХЗ, где планируется рост мощности до 9 миллионов тонн, была поставлена задача по сокращению сроков реализации проекта.

На Атырауском НПЗ в фокусе внимания находятся проекты по повышению эффективности и увеличению межремонтного периода, что позволит нарастить производство до 6,7 миллионов тонн в год.

Каждый проект по расширению НПЗ находится на моем личном контроле. Наша цель — не догонять растущее потребление, а опережать его, создавая запас прочности для экономики и полностью обеспечивая страну собственными нефтепродуктами.

сказал министр

Также Аккенженов заявил, что ждет от руководства «КазМунайГаз» и заводов максимальной мобилизации и четкого соблюдения ускоренных графиков.

Между тем, как ранее сообщила компания «КазмунайГаз», с 1 по 25 октября на Атырауском НПЗ пройдут планово-предупредительные работы. За восемь месяцев 2025 года объем выпуска светлых нефтепродуктов на НПЗ достиг рекордного показателя и составил 77,5%, сообщили в компании.