Россиянам рассказали о новых правилах блокировки банковских карт

Согласно новым правилам, банк обязан в течение пяти рабочих дней сообщить клиенту причину блокировки, а затем в семидневный срок рассмотреть его пояснения. Если спор не решен, клиент может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, которая выносит решение за 20 рабочих дней. Вепренцева отметила, что ранее банки нередко запрашивали одни и те же документы или неделями не давали ответа. Теперь такие действия будут считаться нарушением, а банки обязаны предоставлять четкие инструкции. Юрист подчеркнула, что решение ЦБ повышает дисциплину банков и их ответственность перед клиентами.