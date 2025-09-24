Россиянам рассказали о новых правилах блокировки банковских карт

Банк России обязал банки за неделю рассматривать пояснения клиентов по блокировке карт.
Центробанк РФ обязал банки предоставлять клиентам конкретные правовые основания для блокировки карт, операций или доступа к онлайн-сервисам. Об этом сообщила юрист Марина Вепренцева. Теперь вместо абстрактных формулировок клиенты получат письменные разъяснения с указанием закона, нормы и шагов для восстановления обслуживания.
«Теперь клиент банка, которому ограничили доступ к карте или онлайн-сервисам, перестанет слышать сухое “по внутреннему решению”. Банк России обязал кредитные организации раскрывать конкретные правовые основания для любых подобных действий», — заявила Вепренцева в интервью РИА Новости.
Вепренцева пояснила, что правило касается блокировок, связанных с противодействием отмыванию средств (115-ФЗ) или рисками в платежных системах, например, при угрозе несанкционированных списаний. Банки больше не смогут ссылаться на «требования регулятора» без указания конкретной нормы или смешивать разные правовые основания.
Согласно новым правилам, банк обязан в течение пяти рабочих дней сообщить клиенту причину блокировки, а затем в семидневный срок рассмотреть его пояснения. Если спор не решен, клиент может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, которая выносит решение за 20 рабочих дней. Вепренцева отметила, что ранее банки нередко запрашивали одни и те же документы или неделями не давали ответа. Теперь такие действия будут считаться нарушением, а банки обязаны предоставлять четкие инструкции. Юрист подчеркнула, что решение ЦБ повышает дисциплину банков и их ответственность перед клиентами.
В августе 2025 года ЦБ России ввел требование для кредитных организаций предоставлять клиентам подробные разъяснения причин блокировки банковских карт, счетов и введения ограничений на дистанционные услуги. Как отмечает Центробанк, ранее многие клиенты сталкивались с недостаточной прозрачностью — банки не всегда четко указывали основания для введенных ограничений. Теперь финансовым учреждениям предписано указывать конкретный федеральный закон и соответствующую правовую норму, на основании которых принимаются такие решения.