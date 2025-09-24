Россиянину неожиданно отказали во въезде в КНР из-за одной детали

Напомним, что с 15 сентября 2025 года Пекин ввел безвизовый режим для россиян — теперь они могут находиться в Китае до 30 дней с деловыми, туристическими целями или для визита к родственникам и друзьям. Пробный период безвизового въезда рассчитан на один год. По прогнозам АТОР и РСТ, туристический поток из России может возрасти на 30−40%.