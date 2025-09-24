Ричмонд
Россиянину неожиданно отказали во въезде в КНР из-за одной детали

Российскому туристу, планировавшему отдых в Китае, запретили пересекать границу из-за незначительной неточности в заграничном паспорте.

Российскому туристу, планировавшему отдых в Китае, запретили пересекать границу из-за незначительной неточности в заграничном паспорте. Данный инцидент, о котором путешественник сообщил в социальных сетях, привлек внимание специализированного издания TourDom.

Как выяснилось, основанием для отказа во въезде послужили отметки о посещении Турции, проставленные в документе гражданина РФ. Китайские пограничные службы, как правило, не разрешают въезд иностранцам, если общий срок их пребывания в Турции превышает 28 дней. Хотя в данном случае россиянин совершил лишь три кратковременные поездки, въезд ему был запрещен.

Существует предположение, что причиной могла стать плохая читаемость турецких штампов, что вызвало у пограничников сомнения относительно реальной продолжительности его визитов в Турцию.

Напомним, что с 15 сентября 2025 года Пекин ввел безвизовый режим для россиян — теперь они могут находиться в Китае до 30 дней с деловыми, туристическими целями или для визита к родственникам и друзьям. Пробный период безвизового въезда рассчитан на один год. По прогнозам АТОР и РСТ, туристический поток из России может возрасти на 30−40%.

