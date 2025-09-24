Крупный банк Беларуси заявил о приостановке выплат по чекам Tax Free. Подробности обнародовали в пресс-службе «Технобанка».
В сообщении сказано, что с 22 сентября 2025 года «Технобанк» приостановил выплаты денег по чекам Tax Free. В пресс-службе уточнили, что речь идет про чеки компании Global Refund Holdings AB. Вместе с тем выплаты и далее продолжаются по чекам компаний Digital Tax Free и Innova Tax Free.
Как пишет портал Myfin.by, клиенты Global Blue получили уведомления, что возврат Tax Free по чекам компании через отделения «Технобанка» будет временно недоступен с октября 2025 года. Компания объяснила указанные ограничения изменениями в операционных процессах, затронувших работу с белорусским банком. И заверила, что пути для восстановления данной опции активно ищутся.
«На данный момент рекомендуем воспользоваться другими доступными способами получения возврата, предлагаемыми Global Blue — включая возврат на банковскую карту, наличный возврат в аэропорту, либо возврат при следующей поездке в одну из стран ЕС, через наши офисы возврата», — сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.
Тем временем белоруска оплатила долг по коммуналке, когда ей отключили интернет.
Кроме того, «Минсктранс» объявил о возобновлении рейсов в Польшу с 24 сентября.