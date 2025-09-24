Крупный банк Беларуси заявил о приостановке выплат по чекам Tax Free

В сообщении сказано, что с 22 сентября 2025 года «Технобанк» приостановил выплаты денег по чекам Tax Free. В пресс-службе уточнили, что речь идет про чеки компании Global Refund Holdings AB. Вместе с тем выплаты и далее продолжаются по чекам компаний Digital Tax Free и Innova Tax Free.