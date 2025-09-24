После задержания Боброва «Корпорация СТС» согласилась отдать «Облкоммунэнерго»

Соответствующее заявление сделано на следующий день после задержания Боброва.
Напомним, что ведомство подало иск об изъятии активов бизнесменов Бикова и Боброва. Также Генпрокуратура требует национализировать имущество бывших и действующих чиновников Свердловской области из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева. Всего в деле насчитывается больше сотни участников. Предварительное заседание по делу состоялось на этой неделе в Ленинском районном суде Екатеринбурга. По требованию прокуроров процесс будет проходить в закрытом режиме.
Как сообщили Накануне.RU в «Корпорации СТС», в компании дают высокую оценку первым двум дням судебных слушаний по делу об активах.
«Процесс ведется на исключительно высоком профессиональном уровне, что позволяет всем участникам полноценно представить свои доказательства», — заявили в корпорации.
Там сослались на требования прокуратуры: если «Корпорация СТС» документально подтвердит альтернативные источники финансирования других приобретений, претензии к соответствующим активам будут сняты.
«Корпорация СТС» категорически настаивает на правомерности всех своих действий и представила исчерпывающие документальные доказательства того, что подавляющая часть активов была приобретена до 2012 года, значительно раньше вхождения АО «Облкоммунэнерго» в корпоративную структуру. Активы более позднего периода приобретения также финансировались исключительно из независимых источников, не связанных со спорным предприятием. Вся доказательная база в полном объеме передана суду", — заявляют в корпорации.
Также «Корпорация СТС» готова к «конструктивному решению спора».
«В случае, если государство будет настаивать на передаче АО “Облкоммунэнерго” в государственную собственность, корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации», — подчеркивают в компании.
При этом там отрицают наличие у Артема Бикова иностранного гражданства — суду представлены соответствующие документы. В «Корпорации СТС» выразили уверенность, что суд «компетентно и всесторонне изучит представленные аргументы и вынесет справедливое, законное решение».
Накануне сообщалось, что акционера «Корпорации СТС» Алексея Боброва и гендиректора компании Татьяну Черных задержали силовики. Также стало известно, что клиенты банка «Агромпромкредит» испытывают трудности с доступом к средствам после иска Генпрокуратуры.