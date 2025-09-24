Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме

В Калининграде работают два отеля сети Marton. Marton Palace — находится практически в центре города и расположен рядом с автовокзалом и Южным железнодорожным вокзалом. Турист из Германии, который остановился в этом отеле, Штефан рассказал корреспонденту РИА Новости, что отель расположен очень удобно. Некоторые автобусы приезжают в Калининград из Европы поздно, можно переночевать и ехать потом в аэропорт, и многие немцы пользуются отелем для ночёвки.