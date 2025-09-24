Автоюрист Воропаев: реформы в ОСАГО нарушают права российских граждан

За последние три года доля подобного денежного возмещения по ОСАГО, когда пострадавших в авариях россиян страховщики оставляют без ремонта автомобиля, резко выросла. Фактически только 6% клиентов ремонтируют машины в рамках «автогражданки», в то время как в 2019 году таких страхователей было 15%, сообщили «Газете.Ru» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Тем нее менее сообщество страховщиков выступает за поправки в закон, предложенные ЦБ.