В Свердловской области хотят повысить взносы на капремонт

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сентября, УралПолит.Ru. На Среднем Урале могут повысить взносы на капитальный ремонт жилых домов почти на два рубля за квадратный метр. Областное правительство обсудит соответствующий вопрос на ближайшем заседании.

Так, планируется установить минимальный размер платы в размере 19,2 рублей с «квадрата». Докладчиком по вопросу увеличения тарифа на заседании станет исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов. В случае одобрения документа, он начнет действовать с 1 января 2026 года, пишет ЕАН.

Напомним, ранее свердловское министерство энергетики и ЖКХ приняло решение не выделять десяти муниципалитетам региона средства на предоставление субсидий, которые должны пойти на развитие коммунального хозяйства. Среди городов, которые не получили финансирование — Нижний Тагил и Каменск-Уральский.