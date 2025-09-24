В Свердловской области хотят повысить взносы на капремонт

Так, планируется установить минимальный размер платы в размере 19,2 рублей с «квадрата». Докладчиком по вопросу увеличения тарифа на заседании станет исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов. В случае одобрения документа, он начнет действовать с 1 января 2026 года, пишет ЕАН.