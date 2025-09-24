В Казахстане ускорят процедуру банкротства налогоплательщиков

Как отмечается в документе, в 2026 году на признание предприятия банкротом будет уходить уже ровно два года времени. Соответствующие цели заложены по пункту плана под названием «Создание благоприятной бизнес-среды и снижение административных барьеров для бизнеса и населения».
Одновременно доля текущей информации о ходе осуществления процедур реабилитации и банкротства, подаваемой в электронном виде, возрастет в 2027 году до 100% по сравнению с 50% в 2025 году и 70% в 2026 году.
По пункту «Реализация государственной политики в области внутреннего государственного аудита и финансового контроля» планируется увеличить долю аудиторских проверок, проводимых через электронный госаудит, к общему количеству аудиторских мероприятий в 2027 году до 32% с 26% в 2025 году и 29% в 2026 году.
Ранее «Курсив» сообщал, что в Казахстане порой процедура банкротства компаний затягивалась до пяти лет и все это время залоговое имущество простаивало и изнашивалось, теряя рыночную стоимость. В связи с этим терялся интерес банков к реализации такого имущества. В итоге банки инициировали банкротство всего в 4% случаях от всех случаев банкротств.
По данным Комитета государственных доходов Минфина (КГД), в Казахстане с марта 2023 года по июль 2025 года казахстанцами было подано 270 тыс. заявлений на банкротство физлиц для прекращения кредитных обязательств перед кредиторами. При этом банкротами смогли стать только 12% подавших заявления. О том, как подать заявление на внесудебное банкротство, можно прочитать тут.