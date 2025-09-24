В Казахстане ускорят процедуру банкротства налогоплательщиков

По данным Комитета государственных доходов Минфина (КГД), в Казахстане с марта 2023 года по июль 2025 года казахстанцами было подано 270 тыс. заявлений на банкротство физлиц для прекращения кредитных обязательств перед кредиторами. При этом банкротами смогли стать только 12% подавших заявления. О том, как подать заявление на внесудебное банкротство, можно прочитать тут.